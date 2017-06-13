Апелляционный суд в Сан-Франциско заблокировал иммиграционный указ Трампа
13 июня 2017 - 09:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Администрация США потерпела очередное поражение в суде. 12 июня апелляционный суд в Сан-Франциско заблокировал иммиграционный указ президента страны Дональда Трампа, временно приостанавливающий въезд в США граждан шести мусульманских стран.
«Даже для президента иммиграция не является театром одного актера», - говорится в соответствующем решении, пишет Deutsche Welle.
Таким образом суд почти полностью подтвердил решение нижестоящего суда на Гавайях, отменившего указ Трампа. В мае аналогичное решение вынес апелляционный суд в штате Вирджиния.
По всей вероятности, окончательно конфликт решится в Верховном суде США. В начале июня министерство юстиции страны обратилось в высшую судебную инстанцию с ходатайством о возобновлении действия иммиграционного указа.
Трамп 27 января подписал указ о запрете въезда в США в течение ближайших 90 дней граждан семи государств - Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена. Запрет касается владельцев грин-карт, а также иностранцев с двойным гражданством (за исключением случаев, когда один из паспортов - американский). После масштабной критики Вашингтон частично ослабил ограничения, среди прочего для лиц с двойным гражданством, которым разрешен въезд в США, если один из паспортов не был выдан в «проблемных» странах.
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