Навального арестовали на 30 суток

PanARMENIAN.Net - Оппозиционер, лидер Фонда по борьбе с коррупцией Алексей Навальный, задержанный в своем доме перед началом массовых протестов в Москве, арестован на 30 суток. Такое решение вынес Симоновский районный суд Москвы в ночь на 13 июня.

Суд признал Навального виновным в нарушении статей 19.3 и 20.2 КоАП РФ о неповиновении полиции и повторном нарушении порядка организации массового мероприятия.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный вечером 11 июня объявил о переносе антикоррупционной акции в День России с проспекта Сахарова, где ее проведение было согласовано с властями Москвы, на Тверскую улицу, где в это время проходил фестиваль исторической реконструкции. Навальный объяснил это тем, что прокатные компании по требованию мэрии Москвы отказываются ставить сцену и звук на проспекте Сахарова.

Во время заседания адвокаты политика сообщили о том, что у них имеется аудиозапись, подтверждающая, что судья помогала полицейским составить протокол правонарушения, пишет Deutsche Welle.

«Это фабрикация дела и уголовное преступление», - заявил Навальный, обращаясь к судье. Однако судья отклонила все основные ходатайства защиты.

После оглашения решения она ушла «хлопнув дверью, проигнорировав просьбы разъяснить исполнение решения», сообщила в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

О задержании оппозиционера сообщила его жена Юлия на его странице в Twitter. «Всех с праздником. Алексея задержали в подъезде дома. Он просил передать, что план не меняется: Тверская», - говорится в сообщении.

В общей сложности во время акции против коррупции в центре Москвы, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны более 820 человек, в Санкт-Петербурге - 890.