// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Аппатурай подтвердил поддержку НАТО усилиям МГ ОБСЕ по карабахскому урегулированию

Аппатурай подтвердил поддержку НАТО усилиям МГ ОБСЕ по карабахскому урегулированию
13 июня 2017 - 11:36 AMT

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Эдвард Налбандян 12 июня провел встрече со специальным представителем Генерального секретаря НАТО по вопросам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймсом Аппатураем. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Глава армянского внешнеполитического ведомства высоко оценил результаты в рамках партнерства Армения-НАТО.

Во время встречи собеседники обсудили ряд вопросов повестки взаимоотношений Армении и Североатлантического альянса, в частности, сотрудничества в рамках программ «Партнерство во имя мира», Совета евроатлантического партнерства и Индивидуального плана действий партнерства.

Налбандян представил гостю усилия Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по созданию соответствующих условий для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

В свою очередь, Джеймс Аппатурай подтвердил поддержку НАТО усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем.

 Самое значимое
Генсек ОБСЕ посетит АрмениюГенсек ОБСЕ посетит Армению
В тот же день состоятся переговоры генсека ОБСЕ с главой МИД Армении и совместная пресс-конференция
Председателем Национального Собрания Армении избран Ара БаблоянПредседателем Национального Собрания Армении избран Ара Баблоян
За кандидатуру Баблояна проголосовали 88 депутатов, против - 12.
Оппозиционный блок «ЕЛК» бойкотировал речь президента на первом заседании парламента РАОппозиционный блок «ЕЛК» бойкотировал речь президента на первом заседании парламента РА
Оппозиционный блок «ЕЛК» («Выход) 18 мая бойкотировал первое заседание нового парламента Армении, на котором выступил с речью президент Армении Серж Саргсян.
Дочь Заруи Постанджян подвергли приводу в полициюДочь Заруи Постанджян подвергли приводу в полицию
В эфире Радио «Свобода» Постанджян заявила, что в одном из столов в штабе правящей Республиканской партии Армении есть бумаги, указывающие на фальсификацию данных
Partner news
 Статьи
Тот, кто говорит «ни пяди земли», роет могилу этой нации

Главные тезисы интервью Левона Тер-Петросяна

 Самое читаемое в разделе
Заруи Постанджян выдвигается в качестве кандидата в мэры Еревана
Когда президент Франции Макрон был кандидатом: О Геноциде, карабахском урегулировании и армянской общине
Блок «Оганян-Раффи-Осканян» не будет участвовать в выборах в Совет старейшин Еревана
Тоганян: Армения выскажет свою позицию, если Азербайджан захочет вступить в ЕАЭС
Главная
Все новости
Обзор: Политика
Другие новости раздела
 Сюжет
 Последние новости
Сенат США примет новые санкции против России Члены Сената Конгресса США договорились о новых мерах, призванных оказать давление на Россию, законодатели хотят лишить Белый дом права самолично снять действующие санкции.
Комбс, Бейонсе, Роулинг, Роналду - самые высокооплачиваемые знаменитости по версии Forbes Американский рэп-исполнитель Шон Комбс, известный как Diddy, возглавил список самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии американского журнала Forbes.
«Сирийские демократические силы» приблизились к Ракке Поддерживаемые США «Сирийские демократические силы» (SDF) сообщили, что приблизились к стенам Старого города в Ракке.
Путин: США поддерживали боевиков в Чечне для дестабилизации ситуации в РФ Президент России Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну, опубликованному телеканалом Showtime, заявил, что американская разведка поддерживала боевиков в Чечне для дестабилизации ситуации в России.