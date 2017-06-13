Аппатурай подтвердил поддержку НАТО усилиям МГ ОБСЕ по карабахскому урегулированию
13 июня 2017 - 11:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Эдвард Налбандян 12 июня провел встрече со специальным представителем Генерального секретаря НАТО по вопросам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймсом Аппатураем. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.
Глава армянского внешнеполитического ведомства высоко оценил результаты в рамках партнерства Армения-НАТО.
Во время встречи собеседники обсудили ряд вопросов повестки взаимоотношений Армении и Североатлантического альянса, в частности, сотрудничества в рамках программ «Партнерство во имя мира», Совета евроатлантического партнерства и Индивидуального плана действий партнерства.
Налбандян представил гостю усилия Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по созданию соответствующих условий для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
В свою очередь, Джеймс Аппатурай подтвердил поддержку НАТО усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем.
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