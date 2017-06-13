Путин: США поддерживали боевиков в Чечне для дестабилизации ситуации в РФ
13 июня 2017 - 10:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну, опубликованному телеканалом Showtime, заявил, что американская разведка поддерживала боевиков в Чечне для дестабилизации ситуации в России.
«Когда у нас начались проблемы в Чечне, на Северном Кавказе, к сожалению, американцы поддержали эти процессы», — сказал Путин, передает РИА Новости.
«У нас сложилось абсолютно устойчивое мнение тогда, что наши американские партнеры на словах говорят о поддержке России, о необходимости сотрудничества борьбе с терроризмом, а на самом деле используют этих террористов для раскачки внутриполитической ситуации в России», — заявил Путин.
«Если говорить о политической поддержке, это не нуждается в доказательствах. Это же публично делалось, открыто. А что касается оперативной поддержки, финансовой... У нас есть такие доказательства и, более того, некоторые из них мы даже представили нашим американским коллегам», — заявил Путин.
Путин рассказал, что сообщил о ситуации занимавшему на тот момент пост президента США Джорджу Бушу назвал имена сотрудников американской разведки, которые работали на Кавказе.
«Реакция президента США была очень правильной, очень негативной. Он сказал: «Я с этим разберусь», — отметил президент России.
Первая серия документального фильма режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews), вышла на телеканале Showtime 12 июня.
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