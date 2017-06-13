Комбс, Бейонсе, Роулинг, Роналду - самые высокооплачиваемые знаменитости по версии Forbes
13 июня 2017 - 11:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский рэп-исполнитель Шон Комбс, известный как Diddy, возглавил список самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии американского журнала Forbes.
За период с июня 2016 года рэпер заработал 130 миллионов долларов без учета налогов.
На втором месте в списке оказалась певица Бейонсе, ее доходы Forbes оценил в 105 миллионов долларов. Замкнула тройку лидеров британская писательница Джоан Роулинг, автор бестселлеров о Гарри Поттере, с 95 миллионами годового дохода.
Следующие строчки в списке занимают канадский рэпер Дрейк с 94 миллионами долларов годового дохода и звездный футболист мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, который заработал на миллион меньше, передает РИА Новости.
В общей сложности доходы ста наиболее высокооплачиваемых мировых знаменитостей за год, по подсчетам издания, составили 5.15 миллиарда долларов без учета налогов.
Самое значимое
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Однако Ассанж по-прежнему не может выйти за пределы территории посольства Эквадора из-за британского ордера на его арест
Partner news
Последние новости
СМИ: Спецслужбы узнали о планах ИГ использовать ноутбуки для теракта в самолете Сотрудникам израильских спецслужб удалось получить информацию о том, что «Исламское государство» планирует устроить теракт, пронеся взрывчатку на борт самолета в ноутбуке.
Аппатурай подтвердил поддержку НАТО усилиям МГ ОБСЕ по карабахскому урегулированию Министр иностранных дел Эдвард Налбандян 12 июня провел встрече со специальным представителем Генерального секретаря НАТО по вопросам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймсом Аппатураем.
Навального арестовали на 30 суток Суд признал Навального виновным в нарушении статей 19.3 и 20.2 КоАП РФ о неповиновении полиции и повторном нарушении порядка организации массового мероприятия
Апелляционный суд в Сан-Франциско заблокировал иммиграционный указ Трампа «Даже для президента иммиграция не является театром одного актера», - говорится в соответствующем решении