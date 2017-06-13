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Комбс, Бейонсе, Роулинг, Роналду - самые высокооплачиваемые знаменитости по версии Forbes

Комбс, Бейонсе, Роулинг, Роналду - самые высокооплачиваемые знаменитости по версии Forbes
13 июня 2017 - 11:09 AMT

PanARMENIAN.Net - Американский рэп-исполнитель Шон Комбс, известный как Diddy, возглавил список самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии американского журнала Forbes.

За период с июня 2016 года рэпер заработал 130 миллионов долларов без учета налогов.

На втором месте в списке оказалась певица Бейонсе, ее доходы Forbes оценил в 105 миллионов долларов. Замкнула тройку лидеров британская писательница Джоан Роулинг, автор бестселлеров о Гарри Поттере, с 95 миллионами годового дохода.

Следующие строчки в списке занимают канадский рэпер Дрейк с 94 миллионами долларов годового дохода и звездный футболист мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, который заработал на миллион меньше, передает РИА Новости.

В общей сложности доходы ста наиболее высокооплачиваемых мировых знаменитостей за год, по подсчетам издания, составили 5.15 миллиарда долларов без учета налогов.

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