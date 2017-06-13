Сенат США примет новые санкции против России

PanARMENIAN.Net - Члены Сената Конгресса США договорились о новых мерах, призванных оказать давление на Россию, законодатели хотят лишить Белый дом права самолично снять действующие санкции. Об этом журналистам сообщил председатель сенатского комитета по иностранным делам республиканец Боб Коркер.

«Думаю, мы это сделали. Сейчас мы дорабатываем текст, но соглашения мы достигли», - сказал он.

По его словам, новые меры «определенно» будут включать в себя обязательное рассмотрение вопроса снятия санкций с РФ до того, как это захочет сделать Белый дом, передает ТАСС.

Эти инициативы будут оформлены в виде поправки к законопроекту о новых ограничениях в отношении Ирана, который уже прошел процедурное голосование. Это позволит сенаторам не тратить время на внесение отдельного законопроекта.