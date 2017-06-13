Ибрагимович ведет переговоры о контракте с «Лос-Анджелес Гэлакси»
13 июня 2017 - 11:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Шведский форвард Златан Ибрагимович ведет переговоры о контракте с «Лос-Анджелес Гэлакси».
Сообщается, что швед ведет переговоры с представителями клуба. Скорее всего, он перейдет в команду в следующем сезоне. О переходе, возможно, будет объявлено до 18 июня, передает «Советский спорт».
Ранее сообщалось, чтоIведский нападающий Златан Ибрагимович покинул «Манчестер Юнайтед» в статусе свободного агента.
Ибрагимович продолжит восстанавливаться после травмы колена в расположении «красных дьяволов», и если реабилитация будет проходить успешно, клуб может подписать с Ибрагимовичем краткосрочное соглашение до конца сезона-2017/18.
В данный момент медики прогнозируют возвращение Златана на поле только в январе. Златан Ибрагимович перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года на правах свободного агента. Контракт был рассчитан до конца сезона-2016/17 с возможностью продления еще на один год.
В прошедшем сезоне 35-летний Златан Ибрагимович провел 46 матчей за «Манчестер Юнайтед» и забил 28 мячей при десяти голевых передачах.
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