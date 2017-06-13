Прокуратура в Испании обвинила Роналду в неуплате налогов
13 июня 2017 - 15:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Испанская прокуратура подала иск в отношении нападающего испанского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму в €14.7 млн.
В заявлении прокуратуры значится, что Роналду «сознательно использовал организацию, созданную в 2010 году, чтобы скрыть свой доход в Испании», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Ранее Минфин Испании поддержал обвинения налоговой службы в адрес Роналду. По совокупности нарушений по уплате налогов с 2011 по 2013 гг. и части 2014 года на общую сумму более €15 млн Роналду может грозить тюремный срок до пяти лет.
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