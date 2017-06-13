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Президент Таджикистана прибудет в Армению с официальным визитом

Президент Таджикистана прибудет в Армению с официальным визитом
13 июня 2017 - 15:40 AMT

PanARMENIAN.Net - По приглашению президента Армении Сержа Саргсяна 14-15 июня с официальным визитом Ереван посетит президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Об этом сообщает пресс-служба президента Армении.

В рамках визита запланированы встречи президента Таджикистана с высшим руководством республики. По итогам армяно-таджикских переговоров высшего уровня запланирована церемония подписания документов.

Президенты Серж Саргсян и Эмомали Рахмон выступят с заявлением для СМИ.

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