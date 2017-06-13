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Коллективные силы ОДКБ осенью 2017 года проведут учения в новом формате

Коллективные силы ОДКБ осенью 2017 года проведут учения в новом формате
13 июня 2017 - 15:53 AMT

PanARMENIAN.Net - Белоруссия предлагает апробировать новую, более масштабную форму совместной подготовки формирований Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ в ходе оперативно-стратегических учений осенью 2017 года. Об этом сообщил 13 июня президент республики Александр Лукашенко на встрече с главами оборонных ведомств государств - членов организации.

13 июня в Минске под председательством Министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Андрея Равкова состоится заседание Совета министров обороны (СМО) государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности. В заседании СМО примет участие Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров.

«По инициативе белорусской стороны осенью текущего года запланировано апробировать новую, более масштабную форму совместной подготовки формирований Коллективных сил ОДКБ - оперативно-стратегические учения, в ходе которых будет оценен уровень подготовки штабов и войск к совместным действиям», - сказал Лукашенко, передает ТАСС.

По его словам, важно не только «обкатать» действия войск в различных регионах коллективной безопасности в единой учебной обстановке, но и проработать действия по предотвращению современных угроз, которые уже приобрели гибридные формы.

«Это реалии сегодняшнего дня, и они требуют от организации адекватного реагирования», - отметил глава государства.

Президент напомнил, что Минск поддержал инициативу формирования системы межгосударственного информационного взаимодействия, в том числе Центра кризисного реагирования и национальных органов, уполномоченных на взаимодействие с ним.

«Очень важно, чтобы эти органы начали полноценно функционировать не только в период резкого обострения обстановки, но и в повседневном режиме», - считает Лукашенко.

Также Александр Лукашенко призвал страны Организации Договора о коллективной безопасности поскорее подготовить соглашение о совместном техническом обеспечении Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР).

«Нельзя затягивать согласование сторонами соглашения о совместном техническом обеспечении КСОР ОДКБ, которое подготовлено в рамках создания соответствующей системы материально-технического обеспечения войск. Его реализация имеет практическую направленность и позволит снять многие неурегулированные вопросы обеспечения действий коллективных сил как при выполнении ими боевых задач, так и в ходе учебы», - сказал он.

Президент подчеркнул, что Белоруссия выступает за скорейшее оснащение КСОР новейшими образцами вооружения и военной техники.

«Решением Совета коллективной безопасности ОДКБ оснащение КСОР предусмотрено современными и, что очень важно, совместимыми вооружением и военной техникой. Данная позиция закреплена в соглашении о КСОР», - отметил глава государства.

При этом подчеркнул он, на практике «эта работа продвигается медленными темпами».

«Это недопустимо. В такой ситуации коллективные силы не достигают своего максимального потенциала, поэтому работу по данному направлению необходимо активизировать», - сказал Лукашенко.

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ТАСС: Коллективные силы ОДКБ осенью проведут учения в новом формате
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