Московское правительство материально поможет ветеранам ВОВ в Ереване

PanARMENIAN.Net - Московское правительство выделит по 40 тысяч драмов (порядка 80 долларов) в качестве материальной помощи всем проживающим в Ереване ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Московского культурно-делового центра «Дом Москвы» в Ереване.

Программа, реализуемая на средства Правительства Москвы и Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, стартует в Ереване 19 июня.

«С этой целью был составлен график выдачи материальной помощи по административным районам Еревана. При получении помощи ветерану необходимо иметь при себе паспорт и удостоверение ветерана ВОВ», — говорится в сообщении, передает Sputnik-Армения.

Всего в настоящее время в Ереване проживает 270 ветеранов ВОВ.