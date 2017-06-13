Московское правительство материально поможет ветеранам ВОВ в Ереване
13 июня 2017 - 16:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Московское правительство выделит по 40 тысяч драмов (порядка 80 долларов) в качестве материальной помощи всем проживающим в Ереване ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Московского культурно-делового центра «Дом Москвы» в Ереване.
Программа, реализуемая на средства Правительства Москвы и Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, стартует в Ереване 19 июня.
«С этой целью был составлен график выдачи материальной помощи по административным районам Еревана. При получении помощи ветерану необходимо иметь при себе паспорт и удостоверение ветерана ВОВ», — говорится в сообщении, передает Sputnik-Армения.
Всего в настоящее время в Ереване проживает 270 ветеранов ВОВ.
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