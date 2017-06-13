Световой меч Скайуокера из «Звездных войн» оценили в $250.000
13 июня 2017 - 17:14 AMT
PanARMENIAN.Net - На аукцион The Profile Hollywood Auction 89, который пройдет в Лос-Анджелесе в конце июня, выставили часть реквизита со съемок «Звездных войн». Среди лотов оригинальный световой меч одного из главных персонажей кинофраншизы — Люка Скайуокера.
По оценке экспертов, его стоимость составляет от 150 до 250 тысяч долларов. Меч принадлежит продюсеру Гари Курцу. В комплекте к инструменту идет сертификат подлинности, пишет Lenta.ru со ссылкой на Luxurylaunches.
Также на аукционе будут представлены предметы со съемок других картин, в том числе золотой билет из фильма «Чарли и шоколадная фабрика», а также экипировка актера Билла Пэкстона из фильма «Чужие».
«Звездные войны» — фантастическая киноэпопея, созданная режиссером Джорджем Лукасом. На данный момент она состоит из семи эпизодов и спин-оффа. Световой меч во вселенной «Звездных войн» является оружием джедаев. Клинок нематериален и состоит из потока энергии, выходящего из рукояти. Из-за этого меч имеет особый баланс, и управлять им могут только избранные воины.
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