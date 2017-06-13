Маргарет Этвуд удостоена престижной Премии мира немецких книготорговцев
13 июня 2017 - 17:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Премия мира немецких книготорговцев (Friedenspreis des Deutschen Buchhandels) присуждена в 2017 году канадской писательнице Маргарет Этвуд. Об этом сообщил 13 июня представитель Биржевого союза немецкой книготорговли.
Эта престижная премия присуждается писателям, художникам, ученым и общественным деятелям, которые внесли выдающийся вклад в укрепление мира, прежде всего, своей деятельностью в области литературы, науки и искусства.
«Любовь к человеку, стремление к справедливости и толерантность определяют позицию Маргарет Этвуд, которая с вниманием и глубоким знанием людей смотрит на мир», - подчеркнул представитель Биржевого союза, отметив выдающийся литературный талант 77-летней писательницы, пишет Deutsche Welle.
Маргарет Этвуд известна не только как прозаик, поэтесса, литературный критик, но также как активист экологического движения и феминистка. Большинство ее романов рассказывают о судьбах женщин, рассказывают в увлекательной форме, с «обжигающим нервы» мастерством, как выразился один из критиков.
Маргарет Этвуд - лауреат Букеровской премии, которая вручается за лучший англоязычный роман года, и многократный ее номинант. Книги Этвуд переведены на 30 языков мира, в том числе на русский.
Премия мира немецких книготорговцев, которая составляет в денежном выражении 25 тысяч евро, была учреждена в 1950 году. Среди ее лауреатов - такие выдающиеся личности, как врач и философ-гуманист Альберт Швейцер, писатель и художник Герман Гессе, философ и психолог Карл Ясперс, детская писательница Астрид Линдгрен, литературовед и диссидент Лев Копелев, драматург и политик Вацлав Гавел, прозаик Орхан Памук и белорусская писательница Светлана Алексиевич. Для многих из них эта награда стала последней ступенью перед Нобелевской премией по литературе.
Премия мира немецких книготорговцев будет по традиции вручена Маргарет Этвуд в последней день крупнейшей в мире книжной ярмарки во Франкфурте, 15 октября.
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