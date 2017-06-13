УЕФА учредил новые награды для футболистов

PanARMENIAN.Net - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил об учреждении пяти новых наград для лучших футболистов клубного сезона УЕФА.

Эти награды, как сообщает пресс-служба УЕФА, будут вручаться лучшим вратарю, защитнику, полузащитнику и нападающему Лиги чемпионов, а также лучшему футболисту Лиги Европы. В августе будут объявлены первые лауреаты – по итогам завершившихся Лиги чемпионов-2016/17 и Лиги Европы-2016/17. Награды в торжественной обстановке вручат 24 и 25 августа на жеребьевках групповых этапов ЛЧ и ЛЕ.

Как отмечается в сообщении пресс-службы УЕФА, пять новых наград дополнят традиционные награды лучшему футболисту Европы и лучшей футболистке Европы по версии УЕФА.

Претендентов на четыре награды лучшим игрокам Лиги чемпионов УЕФА назовут 4 августа. Тогда же объявят кандидатов на награду лучшему футболисту Лиги Европы УЕФА. Тройки претендентов на награду лучшему футболисту и лучшей футболистке Европы по версии УЕФА будут обнародованы 15 августа по завершении Евро-2017 среди женщин, передает Интерфакс.

Отдельную награду – награду президента УЕФА – получит итальянский футболист Франческо Тотти: «за выдающиеся успехи на протяжении игровой карьеры». 40-летний футболист недавно завершил свою игровую карьеру, которую на взрослом уровне провел лишь в одном клубе – «Роме» (с 1992 года). Здесь он один раз стал чемпионом Италии, девять раз – вице-чемпионом, по два раза выиграл Кубок и Суперкубок Италии.