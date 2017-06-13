МИД ФРГ: Ситуация с Катаром показывает, как сложно восстановить утраченное доверие
13 июня 2017 - 18:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Дипломатический кризис вокруг Катара показывает, как сложно восстановить утраченное доверие между странами региона. Об этом заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, открывая 8-й ежегодный форум, посвященный стратегии ЕС на Балтийском море.
«Как быстро может произойти обострение региональных разногласий, мы видим в эти дни на примере многих частей мира, в том числе на Аравийском полуострове. Дипломатический кризис в отношениях Саудовской Аравии и других арабских государств с одной стороны, и Катара с другой показывает, что если утрачивается доверие, то требуется очень много энергии и воли, чтобы восстановить его».
Габриэль подчеркнул, что с этой точки зрения регион Балтийского моря «стал примером регионального сотрудничества», передает ТАСС.
5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес беспочвенными.
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