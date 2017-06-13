Группа «Руки Вверх!» даст концерт в Ереване
13 июня 2017 - 18:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Российская музыкальная поп-группа «Руки Вверх!» даст концерт в Ереване.
Солист группы Сергей Жуков и его друзья выйдут на сцену СКК имени Карена Демирчяна в столице Армении 2 сентября.
В 2017 году «Руки Вверх!» отмечают 20-летие и представят армянскому зрителю знакомые всем популярные хиты группы.
Билеты можно приобрести за 3000-15.000 драм.
Концерт организует агентство FanGid.com.
«Руки Вверх!» — российская музыкальная поп-группа. До августа 2006 года состояла из Сергея Жукова и Алексея Потехина. После Сергей Жуков решил остаться один вместе с официальным названием группы.В октябре 2012 года группа «Руки Вверх!» выпустила альбом «Открой мне дверь». В июне 2017 года песне «Крошка моя» присуждена премия МУЗ-ТВ 2017.
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