В Нью-Йорке продали редкую армянскую карту

PanARMENIAN.Net - Аукцион карт и атласов провела 7 июня галерея Swann. В числе 265 лотов, представленных на аукционе, была и уникальная армянская карта, датируемая XIX веком, сообщает Sputnik-Армения со ссылкой на Asbarez.

Первый атлас мира на армянском языке превысил продажи, достигнув более чем пятикратной оценки в размере $ 6000 долларов и был продан за 37 тысяч 500 долларов. Это рекордный показатель.

«В 1849 году Ованес Амира Дадян создал атлас в армянском монастыре на венецианском острове Сан-Лазаро, чтобы принести западные знания в свою родную страну», — пишет издание.

Атлас состоит из десяти двухцветных карт ручной работы, которые были напечатаны в Париже с использованием главным образом французских аналогов. Другими важными лотами стали карты и атласы Land of Land of Land, Neu Jersey, Neu York, напечатанные в 1750 году во Франкфурте Льюисом Эвансом. По самой высокой цене, 25 500 долларов, была продана карта The Endless Mountains («Бесконечные горы»), которая, как отмечает издание, стала своего рода «путеводителем» для немецких мигрантов. Известная копия этой карты хранится в коллекции Библиотеки Конгресса.