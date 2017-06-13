В Нью-Йорке продали редкую армянскую карту
13 июня 2017 - 19:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Аукцион карт и атласов провела 7 июня галерея Swann. В числе 265 лотов, представленных на аукционе, была и уникальная армянская карта, датируемая XIX веком, сообщает Sputnik-Армения со ссылкой на Asbarez.
Первый атлас мира на армянском языке превысил продажи, достигнув более чем пятикратной оценки в размере $ 6000 долларов и был продан за 37 тысяч 500 долларов. Это рекордный показатель.
«В 1849 году Ованес Амира Дадян создал атлас в армянском монастыре на венецианском острове Сан-Лазаро, чтобы принести западные знания в свою родную страну», — пишет издание.
Атлас состоит из десяти двухцветных карт ручной работы, которые были напечатаны в Париже с использованием главным образом французских аналогов. Другими важными лотами стали карты и атласы Land of Land of Land, Neu Jersey, Neu York, напечатанные в 1750 году во Франкфурте Льюисом Эвансом. По самой высокой цене, 25 500 долларов, была продана карта The Endless Mountains («Бесконечные горы»), которая, как отмечает издание, стала своего рода «путеводителем» для немецких мигрантов. Известная копия этой карты хранится в коллекции Библиотеки Конгресса.
Самое значимое
В ходе встречи присутствующим на турецком языке представили культурное и историческое наследие армян Змюрны, истории их вынужденной миграции и последующая судьба.
В 2017 году фестиваль пройдет под девизом «Перекресток культур и цивилизаций».
В большом концертном зале «Арам Хачатурян» 6 июня состоится церемония открытия бюста великого армянского композитора, народного артиста СССР Арама Хачатуряна.
Всемирно известный французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур 1 июня в Ереване объявил о создании фонда «Азнавур» и старте первого проекта – основании в столице Армении интерактивного музея.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Мхитарян: Моя цель - сыграть на чемпионате мира «В детстве у меня была мечта - выиграть Кубок УЕФА или Лигу чемпионов. Одной из этих целей я добился. А вообще каждый мой следующий сезон должен быть лучше предыдущего. Можно сказать, это моя главная задача»,- отметил Мхитарян
МЧС РА представил подробности ДТП автобуса Москва-Ереван под Воронежем 13 июня в 14:30 рейсовый пассажирский автобус Ереван-Москва съехал с проезжей части дороги в Воронежской области и съехал в кювет.
МИД ФРГ: Ситуация с Катаром показывает, как сложно восстановить утраченное доверие Об этом заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, открывая 8-й ежегодный форум, посвященный стратегии ЕС на Балтийском море.
УЕФА учредил новые награды для футболистов Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил об учреждении пяти новых наград для лучших футболистов клубного сезона УЕФА.