С 14 июня по маршруту Ереван - «Звартноц» будут действовать пассажирские автобусы

PanARMENIAN.Net - С 14 июня в Ереване начал работу пассажирский автобус по маршруту Ереван – аэропорт «Звартноц».

Для регулирования пассажирских перевозок Ереван – аэропорт «Звартноц» министерство транспорта, связи и ИТ организовало пробный маршрут, который действует с 10:00 утра (по ереванскому времени) 14 июня. Об этом сообщили в пресс- службе министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.

Маршрут будет действовать круглосуточно, регулярностью в один час. Перевозки будут совершаться с площади Республики.

Отмечается, что автобусы и маршрутные такси оснащены кондиционерами. Стоимость перевозки составит 300 драмов.

Ранее премьер- министр Армении поручил министру транспорта, связи и информационных технологий Армении в недельный срок провести с предоставляющими в аэропорту «Звартноц» услуги такси профилактические работы в направлении прекращения деятельности тех, кто нарушает закон в сфере лицензирования, обсудить возможность модернизации действующих маршрутов Ереван- Звартноц.