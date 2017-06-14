С 14 июня по маршруту Ереван - «Звартноц» будут действовать пассажирские автобусы
14 июня 2017 - 10:45 AMT
PanARMENIAN.Net - С 14 июня в Ереване начал работу пассажирский автобус по маршруту Ереван – аэропорт «Звартноц».
Для регулирования пассажирских перевозок Ереван – аэропорт «Звартноц» министерство транспорта, связи и ИТ организовало пробный маршрут, который действует с 10:00 утра (по ереванскому времени) 14 июня. Об этом сообщили в пресс- службе министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.
Маршрут будет действовать круглосуточно, регулярностью в один час. Перевозки будут совершаться с площади Республики.
Отмечается, что автобусы и маршрутные такси оснащены кондиционерами. Стоимость перевозки составит 300 драмов.
Ранее премьер- министр Армении поручил министру транспорта, связи и информационных технологий Армении в недельный срок провести с предоставляющими в аэропорту «Звартноц» услуги такси профилактические работы в направлении прекращения деятельности тех, кто нарушает закон в сфере лицензирования, обсудить возможность модернизации действующих маршрутов Ереван- Звартноц.
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