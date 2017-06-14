Макрон: До конца переговоров по Brexit двери ЕС будут открыты для Лондона
14 июня 2017 - 11:20 AMT
PanARMENIAN.Net - До окончания процесса переговоров по Brexit двери Евросоюза для Великобритании будут оставаться открытыми. Об этом 13 июня заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с британским премьер-министром Терезой Мэй в Париже.
В то же время, по словам Макрона, после начала переговоров вернуться в состав ЕС Соединенному Королевству будет сложнее. Французский лидер добавил, что уважает самостоятельное решение британцев покинуть Евросоюз, пишет Deutsche Welle.
Мэй в свою очередь отметила, что запланированный график Brexit будет соблюден. «Переговоры о выходе Великобритании из ЕС начнутся на следующей неделе», - продолжила британский премьер.
По итогам досрочных парламентских выборов Консервативная партия Терезы Мэй потеряла абсолютное большинство в парламенте. Тори получили 318 мест в Палате общин, лейбористы - 262. Несмотря на это, Мэй намерена остаться премьер-министром, вступив в союз с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии.
Photo. AFP/CHRISTOPHE ARCHAMBAULT
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