В Турции уничтожили 20 членов РПК
14 июня 2017 - 10:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Двадцать членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) были уничтожены в ходе воздушных операций в восточной провинции Ван и на севере Ирака. Об этом говорится в сообщении турецкого генштаба.
«В ходе воздушной операции в районе Геваш провинции Ван 13 июня уничтожены четыре члена сепаратистской террористической организации (РПК). Воздушная операция проведена сегодня также в районе Хакурк на севере Ирака, где уничтожены пять террористов, и в районе Зап Северного Ирака, где уничтожены 11 террористов», — говорится в сообщении, передает РИА Новости.
В генштабе также заявили, что в ходе авиаударов были уничтожены склад боеприпасов РПК и зенитная установка.
После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК, в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.
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