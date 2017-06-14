Verizon окончательно поглотил Yahoo!

PanARMENIAN.Net - Verizon закрыла сделку по приобретению Yahoo! за $4.48 млрд. После сделки компания сохранит долю в размере 15% в Alibaba Group Holding Limited, а также долю в 36% в Yahoo! Japan Corporation.

16 июня остатки Yahoo! будут переименованы в фонд Altaba Inc., который будет владеть долей в размере 15% в Alibaba Group Holding Limited, а также долей в 36% в Yahoo! Japan Corporation. Перешедшие под крыло Verizon части ранее могучего IT-гиганта объединятся под новым брендом Oath, в который войдет еще и AOL.

«Это означает конец для бренда одного из пионеров интернет-эпохи», — пишет автор издания New York Times, передает Vestifinance.

Подразделение Oath будет включать ресурсы HuffPost, TechCrunch, Yahoo! Finance, Tumblr и бизнесы решений в области рекламных технологий. Объединяемые компании получат выгоду от данных Verizon по абонентам. За счет этой информации рекламодателям, ищущим альтернативу Google и Facebook, будет предложен улучшенный сервис по выбору целевой аудитории и проведению оценки.

Гендиректор компании AOL Тим Армстронг, занявший пост гендиректора Oath, отметил: «Вся компания сосредоточена на брендах в мобильной сфере и развитии брендов, поставляющих контент».

Oath планирует сократить около 15% объединенного штата, или 2 100 из приблизительно 14 тыс сотрудников. Сокращения в основном коснутся административного персонала и будут относиться к повторяющимся отделам и должностям.

Verizon объявила о покупке основного интернет-бизнеса Yahoo! за $4.83 млрд в июле 2016 года. В феврале 2017 года Verizon и Yahoo! скорректировали условия сделки, снизив ее стоимость на $350 млн.

Такое снижение цены связано с тем, что в период заключения сделки Yahoo! дважды объявляла о масштабном провале системы безопасности. В последний раз компания сообщила о том, что в августе 2013 года были украдены данные более чем 1 млрд аккаунтов. После этого Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Verizon изучает возможность сокращения цены покупки Yahoo! или даже полного отказа от сделки.