Мишель Монахэн вновь снимется в «Миссия: Невыполнима»

PanARMENIAN.Net - Известная актриса Мишель Монахэн вернется во франшизу «Миссия: невыполнима».Свое участие в новой части шпионской саги актриса подтвердила в Twitter.

Для Мишель Монахэн это будет третий фильм франшизы, пишет «Кинопоиск».

В картине «Миссия: невыполнима 3» она сыграла Джулию, невесту главного героя Итана Ханта. В фильме «Протокол «Фантом» ее персонаж появлялся лишь в конце повествования, а в пятой части вовсе отсутствовал.

«Миссию принял. Так рада воссоединиться с Томом Крузом ради съемок фильма «Миссия: невыполнима 6». Не могу дождаться, чтобы показать вам, ребята, продолжение истории Джулии», — написала актриса.

Съемки шестой части франшизы начались 8 апреля 2017 года в Париже. Помимо Круза и Монахэн к своим прошлым образам вернутся Ребекка Фергюсон, Винг Реймс, Саймон Пегг, Алек Болдуин и Шон Харрис. Среди новичков саги Генри Кавилл, Ванесса Кирби и Сиан Брук.

В мировой прокат фильм «Миссия: невыполнима 6», постановкой которой занимается Кристофер МакКуорри, выйдет 27 июля 2018 года.

Предыдущая часть эпопеи «Племя изгоев» собрала в мировом прокате 682.3 млн долларов.