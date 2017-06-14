Мишель Монахэн вновь снимется в «Миссия: Невыполнима»
14 июня 2017 - 12:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Известная актриса Мишель Монахэн вернется во франшизу «Миссия: невыполнима».Свое участие в новой части шпионской саги актриса подтвердила в Twitter.
Для Мишель Монахэн это будет третий фильм франшизы, пишет «Кинопоиск».
В картине «Миссия: невыполнима 3» она сыграла Джулию, невесту главного героя Итана Ханта. В фильме «Протокол «Фантом» ее персонаж появлялся лишь в конце повествования, а в пятой части вовсе отсутствовал.
«Миссию принял. Так рада воссоединиться с Томом Крузом ради съемок фильма «Миссия: невыполнима 6». Не могу дождаться, чтобы показать вам, ребята, продолжение истории Джулии», — написала актриса.
Съемки шестой части франшизы начались 8 апреля 2017 года в Париже. Помимо Круза и Монахэн к своим прошлым образам вернутся Ребекка Фергюсон, Винг Реймс, Саймон Пегг, Алек Болдуин и Шон Харрис. Среди новичков саги Генри Кавилл, Ванесса Кирби и Сиан Брук.
В мировой прокат фильм «Миссия: невыполнима 6», постановкой которой занимается Кристофер МакКуорри, выйдет 27 июля 2018 года.
Предыдущая часть эпопеи «Племя изгоев» собрала в мировом прокате 682.3 млн долларов.
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