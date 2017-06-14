Соратник Саакашвили: Порошенко хочет выдать Грузии бывшего президента
14 июня 2017 - 12:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Украины Петр Порошенко давно и активно ведет переговоры с бывшим премьером Грузии, влиятельным бизнесменом Бидзиной Иванишвили об экстрадиции бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили. Об этом в телеэфире сообщил бывший заместитель генпрокурора Украины, а ныне соратник Саакашвили по партии «Рух новых сил» Давид Сакварелидзе.
«Со всех каналов говорят, что, если Саакашвили в своей политической оппозиционной деятельности не остановится, его экстрадируют в Грузию», — заявил политик, пишет Lenta.ru со ссылкой на ZIK.
По его словам, Порошенко изначально «не горел желанием» пускать бывшего грузинского лидера в украинскую политику, поскольку «не хотел злить Путина и остерегался большой популярности Саакашвили».
Сакварелидзе отметил, что, когда бывший президент Грузии прибыл на Украину, он «был не против» возглавить антикоррупционное бюро страны. Однако это вызвало переполох в политической элите, и Порошенко отправил Саакашвили в Одессу, где тот вскоре стал губернатором.
2 июня Саакашвили назвал своей целью смену руководства Украины и заявил, что его противостояние с Порошенко закончится для последнего плачевно.
Бывший губернатор Одесской области и раньше активно критиковал украинские власти. В частности, в январе он обвинил Порошенко во вранье и коррупции.
Саакашвили был главой Одесской области с мая 2015-го до ноября 2016-го, когда президент страны удовлетворил его просьбу об отставке. Порошенко также освободил политика от должности своего советника. С 2004 по 2013 год Саакашвили занимал пост президента Грузии. Сейчас на родине против него возбужден ряд уголовных дел. Одно из них — по обвинению в растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск.
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