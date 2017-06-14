Дуглас Коста перейдет в «Ювентус»
14 июня 2017 - 12:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник «Баварии» Дуглас Коста близок к переходу в «Ювентус».
26-летний бразилец согласовал личный контракт с туринцами.
Оклад Косты составит около € 7 млн в год. На какой срок будет рассчитан договор, не сообщается, сообщает championat.com.
Теперь «Ювентус» должен договориться с «Баварией», которая требует за Дугласа Косту не менее € 50 млн. Итальянские СМИ пишут, что «Ювентус» готов начать переговоры начиная с суммы в € 40 млн.
Летом 2015 года «Бавария» заплатила за Дугласа Косту донецкому «Шахтёру» € 30 млн.
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