В Киеве проходит выставка «Армянские иконы Украины»
14 июня 2017 - 14:52 AMT
PanARMENIAN.Net - В рамках мероприятий, посвященных 226-летию провозглашения Дня иконы Армянской Богородицы, в Киеве открылась беспрецедентная выставка, организованная Союзом армян Украины.
Выставка организована при содействии Союза архитекторов Украины и активистов Гражданской платформы «Армяне Украины».
13 июня в Киевском Доме Архитектора презентовали наиболее яркие страницы украинско-армянской истории в рамках выставки: «Армянские иконы Украины».
Как сообщили в Комитете по вопросам историко-культурного наследия Союза армян Украины, работы по созданию выставки длились более семи месяцев.
В экспозиции представлены репродукции более двух десятков легендарных икон из разных армянских соборов Украины. Почитаемые, коронованные иконы, о которых веками слагались легенды, писались научные работы, впервые продемонстрированы широкой общественности.
Как отметил председатель Союза армян Украины Вилен Шатворян, мы с гордостью представляем наследие армян Украины. «Презентованные сегодня иконы являются — свидетельством древней дружбы наших народов», - отметил он.
Презентацию провел украинский историк, глава Комитета по вопросам историко-культурного наследия Союза армян Украины Давид Давтян.
Выставка вызвала большой интерес, присутствовали известные ученые, общественные и политические деятели, представители армянского и украинского духовенства, посольства Армении в Украине. Еще одно мероприятие, посвященное армянской культуре — выставка «Армянские хачкары», пройдет с 16 по 27 июня, в Национальном заповеднике «София Киевская».
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