В Крыму пройдет фестиваль армянской культуры
14 июня 2017 - 15:07 AMT
PanARMENIAN.Net - В Евпатории 17 и 18 июня с национальными кулинарными, ремесленными, песенными и танцевальными традициями пройдет республиканский фестиваль армянской культуры, сообщает туристический портал Крыма.
Мероприятие посвящено сразу нескольким юбилейным датам – 25-летию армянской национально-культурной автономии Евпатории, 200-летию армянской церкви Сурб-Никогайос, 300-летию образования Российской и Ново-Нахичеванской епархии Святой Армянской Апостольской православной церкви и 200-летию со дня рождения великого художника-мариниста Ивана Айвазовского.
Как рассказал директор культурно-этнографического центра «Армянский дворик» Арам Григорян, фестиваль в Евпатории начнется с выставки декоративно-прикладного и изобразительного искусства и презентации блюд армянской национальной кухни.
«С 10 утра 17 июня на улице Дувановской жители и гости Евпатории смогут познакомиться с художественными и кулинарными традициями армянского народа, – отметил Григорян. – Продолжит праздник вечернее выступление детских национально-культурных творческих коллективов на Театральной площади».
Особенностью дня станет выступление в 19:00 (по местному времени) на Театральной площади ансамбля донских армян «Ани» из Ростова-на-Дону.
«Фольклорный инструментальный ансамбль исполнит на фестивале музыку, присущую армянам, жившим в Крыму более 200 лет назад», – указал Григорян.
Ожидаются также выступления крымских коллективов: образцового ансамбля народного танца «Арарат», крымско-татарского ансамбля песни и танца «Хайтарма» и ансамбля «Звартноц» при Армянской Апостольской Церкви Святого Воскресения из Ростова-на-Дону.
Завершится первый фестивальный вечер праздничным фейерверком.
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