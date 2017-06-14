В ООН сообщили о гибели мирных жителей из-за авиаударов коалиции в Ракке
14 июня 2017 - 15:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Усиление авиаударов международной коалиции в районе Ракки привело к «ошеломляющему числу жертв среди мирных жителей» и вынужденному переселению 160 тысяч человек. Об этом заявил на брифинге в Женеве глава Независимой комиссии ООН по расследованию нарушений в области прав человека в Сирии Пауло Пинейро, пишет «Коммерсант» со ссылкой на которого Reuters.
По словам господина Пинейро, большую обеспокоенность вызывают последствия действий арабо-курдских формирований из «Сил демократической Сирии», которые при поддержке коалиции штурмуют позиции террористов организации «Исламское государство» (ИГ).
Также глава комиссии выступил с критикой в адрес правительственных сил. По его словам, 10 соглашений с вооруженными группировками об эвакуации боевиков и гражданских из осажденных территорий «в некоторых случаях могут считаться военными преступлениями», так как «у мирных жителей не было выбора».
До войны и до взятия Ракки «Исламским государством» население города превышало 200 тысяч человек. По данным возглавляемой США антитеррористической коалиции, «столицу халифата» сегодня обороняют от 3 до 4 тысяч боевиков ИГ.
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