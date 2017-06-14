// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В ООН сообщили о гибели мирных жителей из-за авиаударов коалиции в Ракке

В ООН сообщили о гибели мирных жителей из-за авиаударов коалиции в Ракке
14 июня 2017 - 15:26 AMT

PanARMENIAN.Net - Усиление авиаударов международной коалиции в районе Ракки привело к «ошеломляющему числу жертв среди мирных жителей» и вынужденному переселению 160 тысяч человек. Об этом заявил на брифинге в Женеве глава Независимой комиссии ООН по расследованию нарушений в области прав человека в Сирии Пауло Пинейро, пишет «Коммерсант» со ссылкой на которого Reuters.

По словам господина Пинейро, большую обеспокоенность вызывают последствия действий арабо-курдских формирований из «Сил демократической Сирии», которые при поддержке коалиции штурмуют позиции террористов организации «Исламское государство» (ИГ).

Также глава комиссии выступил с критикой в адрес правительственных сил. По его словам, 10 соглашений с вооруженными группировками об эвакуации боевиков и гражданских из осажденных территорий «в некоторых случаях могут считаться военными преступлениями», так как «у мирных жителей не было выбора».

До войны и до взятия Ракки «Исламским государством» население города превышало 200 тысяч человек. По данным возглавляемой США антитеррористической коалиции, «столицу халифата» сегодня обороняют от 3 до 4 тысяч боевиков ИГ.

Ссылки по теме:
Kommersant: Комиссия ООН сообщила о гибели мирных жителей из-за авиаударов коалиции в районе Ракки
Reuters. 'Staggering' civilian deaths from U.S.-led air strikes in Raqqa: U.N.
 Самое значимое
Погибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в КарабахеПогибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в Карабахе
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Ученые выявили новые полезные свойства шоколадаУченые выявили новые полезные свойства шоколада
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Ученые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком грудиУченые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком груди
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Шведская прокуратура закрыла уголовное дело АссанжаШведская прокуратура закрыла уголовное дело Ассанжа
Однако Ассанж по-прежнему не может выйти за пределы территории посольства Эквадора из-за британского ордера на его арест
Partner news
 Статьи
Дети-убийцы, нефть и геноцид

Что происходит в стране «Героя Авроры»

 Самое читаемое в разделе
Исследование: Волкам и собакам присуще чувство справедливости
ООН: Переговоры по воссоединению Кипра возобновятся 28 июня в Женеве
Иран выступил за единство территории Ирака
На «ЭКСПО-2017» в Астане ожидается более 5 млн посетителей
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Большой симфонический оркестр им.Чайковского 25 июня выступит концертом в Ереване Концерт состоится 25 июня в Ереване в концертном зале имени Арама Хачатуряна в рамках фестиваля «Ереванские перспективы»
Таджикистан хочет приобрести навыки Армении в переработке сельхоз продуктов Президент Таджикистана Эмомали Рахмона на встрече с президентом Армении Сержем Саргсяном назвал перспективные для двустороннего сотрудничества сферы.
Ученые изобрели помогающее загорать без солнца вещество Объектом их исследования стал ген MC1R, который отвечает за выработку меланина в коже
Конституционный суд Армении рассмотрит заявление родственников убитой семьи Аветисян Конституционный суд Армении принял к производству иск правопреемников убитой российским военным Валерием Пермяковым в 2015 году в Гюмри семьи Аветисян.