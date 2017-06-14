Армянские депутаты сдали кровь по случаю Всемирного дня донора

PanARMENIAN.Net - Армянские парламентарии во главе со спикером Национального собрания Армении Ара Баблояном отметили Всемирный день донора сдачей крови, передает Sputnik-Армения.

Инициатором выступил сам глава парламента Ара Баблоян, являющийся доктором медицинских наук. Сбор крови в здании законодательного органа был организован сотрудниками Гематологического центра Минздрава Армении имени Еолян.

Баблоян отметил, что Армении многое предстоит сделать в сфере расширения практики безвозмездного донорства, и цель акции — привлечь внимание к этой проблеме.

К акции присоединились депутаты из всех фракций армянского парламента. Более того, председатель парламента (член правящей партии) сдавал кровь вместе с оппозиционным депутатом Николом Пашиняном.

Представитель оппозиционного блока «Царукян» Наира Зограбян, также принявшая участие в акции, призналась, что несколько раз в год сдает кровь.

«Не знаешь, когда и как твоя кровь может кого-то спасти. Только осознание того, что небольшое доброе дело с твоей стороны может спасти ребенка или взрослого – хорошая мотивация для сдачи крови», — сказала Зограбян. Она отметила, что это нужно практиковать не только в экстремальных ситуациях, а в обычное время.

Директор гематологического центра имени Еоляна Смбат Дагбашян сказал журналистам, что Центр впервые проводит в Национальном собрании подобную акцию.

«Ежегодно у нас бывает 15 тысяч доноров, однако этого недостаточно. Чтобы обеспечить необходимую нам кровь, порядка 2% населения должны стать донорами. В апреле очень много людей сдали свою кровь для солдат, сейчас на складе ее достаточно, однако нужно привлекать новых доноров, чтобы никогда не было дефицита», — сказал Дагбашян.

По его словам, необходимы не одиночные акции и наплывы доноров, а периодическая сдача крови со стороны населения. Глава Гематологического центра пояснил, что один человек может сдавать кровь 3-4 раза в год (по 450 мл).Э

Цель Всемирного дня донора крови – выразить благодарность донорам, ежедневно спасающим человеческие жизни, предоставляя свою кровь, а также побудить как можно большее число людей во всем мире добровольно и регулярно сдавать кровь.

В этом году Всемирный день донора крови посвящен важности наличия достаточных запасов донорской крови в условиях чрезвычайных ситуаций.