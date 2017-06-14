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В Калифорнии собрали $33.000 для открытия детсада в Карабахе

В Калифорнии собрали $33.000 для открытия детсада в Карабахе
14 июня 2017 - 15:55 AMT

PanARMENIAN.Net - Сбор средств для строительства детского сада «Сосе» в Степанакерте организовал фонд «Армянский союз помощи» в городе Бербанке штата Калифорния, сообщает Sputnik-Армения со ссылкой на Asbarez.

Усилиями фонда собрано 33 тысячи долларов. Эти средства будут направлены на обеспечение детского сада «Сосе» всем необходимым, в том числе на приобретение мебели.

Пожертвования сделали 80 калифорнийских членов «Армянского союза помощи».

Открытие детского сада намечается осенью 2017 года.

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Armeniasputnik.am: В Калифорнии собрали деньги для детей Карабаха
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