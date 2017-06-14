В Калифорнии собрали $33.000 для открытия детсада в Карабахе
14 июня 2017 - 15:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Сбор средств для строительства детского сада «Сосе» в Степанакерте организовал фонд «Армянский союз помощи» в городе Бербанке штата Калифорния, сообщает Sputnik-Армения со ссылкой на Asbarez.
Усилиями фонда собрано 33 тысячи долларов. Эти средства будут направлены на обеспечение детского сада «Сосе» всем необходимым, в том числе на приобретение мебели.
Пожертвования сделали 80 калифорнийских членов «Армянского союза помощи».
Открытие детского сада намечается осенью 2017 года.
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