В Калифорнии собрали $33.000 для открытия детсада в Карабахе

PanARMENIAN.Net - Сбор средств для строительства детского сада «Сосе» в Степанакерте организовал фонд «Армянский союз помощи» в городе Бербанке штата Калифорния, сообщает Sputnik-Армения со ссылкой на Asbarez.

Усилиями фонда собрано 33 тысячи долларов. Эти средства будут направлены на обеспечение детского сада «Сосе» всем необходимым, в том числе на приобретение мебели.

Пожертвования сделали 80 калифорнийских членов «Армянского союза помощи».

Открытие детского сада намечается осенью 2017 года.