Иракская армия отразила наступление террористов ИГ под Мосулом

PanARMENIAN.Net - Подразделения иракской армии отразили масштабную атаку боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), предпринятую в городе Мосул, передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

В результате столкновений были убиты десятки террористов, наступление отбили.

В свою очередь источники ИГ заявили, что уничтожили до 40 полицейских, захватили несколько блок-постов в черте города, а также подбили восемь бронемашин правительственных сил.

11 мая иракские силовики пообещали освободить западную часть Мосула, удерживаемую боевиками ИГ, до священного для мусульман месяца Рамадан, однако сделать этого не смогли. Вторая фаза операции по освобождению ведется с февраля этого года при поддержке международной коалиции, возглавляемой США.

В конце марта 2017 года иракские силовики приостановили массированное наступление из-за возросшего числа жертв, однако 14 апреля бои за центр города возобновились.