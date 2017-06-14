В США мужчина открыл стрельбу по конгрессменам

PanARMENIAN.Net - В Вашингтоне открыли стрельбу на бейсбольной площадке.

Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в городе Александрия, штат Виргиния (расположен в 11 километрах к югу от Вашингтона - ред.). В числе раненых — конгрессмен-республиканец Стив Скелиз и несколько помощников конгрессменов.

Точное число пострадавших неизвестно, о погибших не сообщается.

Стрельбу открыл один человек, вооруженный, по некоторым данным, полуавтоматической винтовкой. Он произвел более 50 выстрелов и вскоре был задержан.

Инцидент произошел во время тренировки к благотворительному бейсбольному матчу с участием членов Конгресса, передает Meduza.