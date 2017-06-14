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Армения и японское агентство расширят сотрудничество в сфере информационных технологий

Армения и японское агентство расширят сотрудничество в сфере информационных технологий
14 июня 2017 - 16:32 AMT

PanARMENIAN.Net - Армения и Агентство по международному сотрудничеству Японии будут работать в направлении расширения взаимодействия. Об этом стало известно 14 июня в ходе встречи президента Армении Сержа Саргсяна с председателем Агентства по международному сотрудничеству Японии Шиничи Китаоку, сообщает пресс-служба главы государства.

Саргсян выразил надежду, что в результате визита Китаоку в Армению родятся новые программы и идеи, направленные на армяно-японское взаимодействие, которые обогатят повестку межгосударственных отношений.

Президент Армении с удовлетворением констатировал, что за 25 лет, прошедших со времени установления дипломатических отношений между Арменией и Японией, двусторонние отношения успешно развивались, демонстрируя в последние годы позитивную динамику, чему, по его словам, ощутимо способствовало открытие в 2010 году в Токио посольства Армении, а в 2015 году в Ереване - посольства Японии.

Во время встречи президент Саргсян упомянул о своем визите в Японию в июне 2012 года и плодотворных встречах с императором и премьер-министром Японии.

Подчеркнув, что со времени обретения Арменией независимости Япония посредством своих государственных программ постоянно оказывала помощь стабильному экономическому развитию Армении, глава государства выразил благодарность правительству этой страны и высоко оценил вклад Японии в дело развития Армении, посредством кредитов, грантов, программ технической помощи и т.д., в чём особенно велика роль Агентства по международному сотрудничеству Японии.

Саргсян и Китаока с удовлетворением отметили развитие взаимодействия в ряде отраслей, в том числе, в деле предотвращения стихийных бедствий, в сферах инфраструктур и информационных технологий. Они обоюдно выразили готовность расширять существующее взаимодействие.

Шиничи Китаока сказал об имеющей тысячелетнюю историю армянский цивилизации, культуре, с которой, по его словам, хорошо знаком в силу своей специальности.

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