Иран обвинил Саудовскую Аравию в поддержке террористов ИГ
14 июня 2017 - 16:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил Саудовскую Аравию в поддержке боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), действующих на территории Исламской республики.
Зариф сослался на данные разведки, согласно которым, саудовцы «активно участвуют» в подготовке террористических групп в пограничной иранской провинции Белуджистан, населенной преимущественно мусульманами-суннитами, в то время как большинство населения страны исповедует ислам шиитского толка, передает Lenta.ru со ссылкой на The Independent.
7 июня представители Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) также заявили, что к нападению на парламент Ирана и мавзолей аятоллы Хомейни в Тегеране причастен Эр-Рияд.
«Этот теракт произошел спустя всего неделю после встречи американского президента Дональда Трампа и главами государств, которые поддерживают террористов», — говорится в официальном заявлении.
Утром того же дня несколько человек устроили стрельбу в иранском парламенте. Также сообщалось, что одному из нападавших удалось покинуть здание, после чего он якобы открыл огонь на улице.
Примерно в то же время двое мужчин и женщина открыли стрельбу в здании мавзолея аятоллы Хомейни, а еще одна женщина активировала закрепленное на теле взрывное устройство. Один из нападавших отравился цианидом, чтобы не попасть в руки властей, еще одного мужчину ликвидировали силовики. Женщина — участница стрельбы в мавзолее, была задержана. Жертвами нападения стали 17 человек, около 40 получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя группировка ИГ.
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