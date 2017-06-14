ОДКБ проведет встречу в Москве по противодействию терроризму

PanARMENIAN.Net - Представители антитеррористических структур международных организаций в 16 июня в Москве примут участие во встрече, посвященной проблемам противодействия терроризму, организованной секретариатом Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) при содействии МИД РФ.

Участники встречи обсудят глобальное и региональное измерения террористической ситуации (в том числе в контексте «афганского фактора»), ИГ (террористическая организация «Исламское государство») как беспрецедентную и глобальную угрозу миру и безопасности», - говорится в сообщении пресс-службы ОДКБ, передает Интерфакс.

«Одной из важных тем обсуждения в ходе встречи станет противодействие вербовке и трансграничному перемещению иностранных террористов-боевиков, а также борьба с распространением террористической идеологии и пропаганды, насильственного экстремизма, ведущего к терроризму», - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Белоруссия предлагает апробировать новую, более масштабную форму совместной подготовки формирований Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ в ходе оперативно-стратегических учений осенью 2017 года.