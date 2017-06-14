Легенда «Барселоны» Эрик Абидаль стал послом клуба
14 июня 2017 - 17:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший защитник испанской «Барселоны» Эрик Абидаль стал послом футбольного клуба. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
37-летний француз присоединился к проекту «Барселоны.Легенды», который выполняет задачу глобализации бренда клуба. Кроме того, Абидаль будет участвовать в организационных мероприятиях в социальной сфере, передает ТАСС.
Абидаль выступал за «Барселону» с 2007 по 2013 год. Вместе с командой француз стал четырехкратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании, трехкратным обладателем Суперкубка страны, двукратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, двукратным победителем клубного чемпионата мира. Всего в составе сине-гранатовых он провел 193 матча, в которых забил два мяча. В 2012 году футболист успешно перенес операцию по трансплантации печени вследствие злокачественной опухоли.
Самое значимое
Партия завершилась на 34-м ходу. Аронян лидирует с 4 очками
В заключительный день соревнований другие армянские борцы вольного и греко-римского стиля остались без медалей.
Сборная Армении по прыжкам в воду готовится к чемпионату Европы, который пройдет в Киеве с 12 по 18 июня.
В третьем туре Левон Аронян белыми сыграет с голландцем Анишем Гири
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Большой симфонический оркестр им.Чайковского 25 июня выступит концертом в Ереване Концерт состоится 25 июня в Ереване в концертном зале имени Арама Хачатуряна в рамках фестиваля «Ереванские перспективы»
Госдума приняла законопроект о запрете анонимности в мессенджерах Точный порядок идентификации установит правительство, но предполагается, что это будет происходить по номеру телефона, который должен быть «привязан» к паспорту.
Таджикистан хочет приобрести навыки Армении в переработке сельхоз продуктов Президент Таджикистана Эмомали Рахмона на встрече с президентом Армении Сержем Саргсяном назвал перспективные для двустороннего сотрудничества сферы.
Ученые изобрели помогающее загорать без солнца вещество Объектом их исследования стал ген MC1R, который отвечает за выработку меланина в коже