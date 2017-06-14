В результате обстрела боевиками в Алеппо погибли 2 человека
14 июня 2017 - 17:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Боевики вооруженных группировок, базирующиеся в районе Рашидин в западных окрестностях Алеппо (360 км от Дамаска), открыли огонь по мирным кварталам города.
Выпущенные ими минометные снаряды разорвались в квартале Эль-Хамдания, в результате погибли двое мирных жителей и еще четверо, в том числе двое детей, ранены, передает ТАСС со ссылкой на SANA.
Отмечается, что обстрел Алеппо стал очередным нарушением со стороны бандформирований соглашения о прекращении огня в зонах деэскалации.
В соответствии с соглашением, подписанным 4 мая в Астане странами - гарантами перемирия в Сирии (РФ, Иран и Турция – ред.), в эти районы, помимо Алеппо, включены регион Восточная Гута под Дамаском, южные провинции Дераа и Эль-Кунейтра, северная часть Хомса и несколько секторов в Латакии и Хаме, а также целиком пограничная с Турцией провинция Идлиб.
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