Ученые изобрели помогающее загорать без солнца вещество

PanARMENIAN.Net - Ученые из Массачусетского университета разработали вещество, способствующее получению загара в отсутствие солнца. Статья об открытии опубликована в журнале Cell.

Объектом их исследования стал ген MC1R, который отвечает за выработку меланина в коже.

У людей, которые способны получать нормальный загар, этот ген под воздействием солнечного света запускает каскад реакций, которые заставляют клетки кожи вырабатывать меланин.

В своих экспериментах ученые использовали вещество — соль-индуцибельную киназу (SIK), которая оказалась способна искусственным образом запускать процессы производства меланина в коже, пишет Gazeta.ru.

В экспериментах с кусочками кожи в чашке Петри и живыми мышами воздействие вещества приводило к устойчивому потемнению, которое начинало исчезать примерно спустя неделю. Ученые утверждают, что новое вещество способно вызывать загар на любых типах кожи, кроме того, его действие предотвращает онкологические заболевания кожи, вызванные действием ультрафиолетового излучения.

«Это не поддельный а настоящий загар. Для него всего лишь не требуется солнца», — пояснил профессор Дэвид Фишер, автор исследования.