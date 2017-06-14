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Таджикистан хочет приобрести навыки Армении в переработке сельхоз продуктов

Таджикистан хочет приобрести навыки Армении в переработке сельхоз продуктов
14 июня 2017 - 18:46 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Таджикистана Эмомали Рахмона на встрече с президентом Армении Сержем Саргсяном назвал перспективные для двустороннего сотрудничества сферы.

В Армению с официальным визитом прибыл президент Таджикистана Эмомали Рахмона. Рахмаона в ереванском аэропорту «Звартноц» встретил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

В их числе Рахмон назвал сферу торговли, производство сельскохозяйственных продуктов, а также сферы производства пищевых продуктов, легкой промышленности, горнодобывающей промышленности, энергетики, коммуникаций, образования и науки, а также здравоохранения.

Рахмон похвалил армянских бизнесменов, отметив, что у Армении есть большие успехи в переработке сельскохозяйственных продуктов и что в Таджикистане желают приобрести такие же навыки, учитывая современные технология и инновации сферы.

Как отметил Саргсян, визит Рахмона в Армению носит символический характер, так как в 2017 году Армения и Таджикистан празднуют 25-летие установления дипломатических отношений, сообщает пресс-служба главы армянского государства.

Саргсян выразил уверенность в том, что подобные визиты предоставляют хорошую возможность для подведения итогов пути, который обе страны прошли на протяжении 25 лет, а с другой стороны – для обмена мнениями о перспективах развития двусторонних отношений, об актуальных региональных и международных вопросах.

Лидер Армении придал важность документам, которые были подписаны во время визита президента Таджикистана в Армению. Они по мнению президента, дополнят повестку дня двусторонних отношений, так как уровень сотрудничества сегодня не соответствует ни уровню дружбы между армянским и таджикским народам, ни уровню межгосударственных отношений двух стран.

Рахмон, в ходе своего визита в Армению также посетил мемориальный комплекс Цицернакаберд, где возложил цветы и почтил память невинных жертв Геноцида армян.

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