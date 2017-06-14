Госдума приняла законопроект о запрете анонимности в мессенджерах

PanARMENIAN.Net - Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает анонимно общаться в мессенджерах.

За документ проголосовали 356 депутатов, против — двое, один воздержался.

Одновременно был принят в первом чтении законопроект, который обязывает операторов сотовой связи проверять паспортные данные абонентов при продаже SIM-карт. За него проголосовали 396 депутатов, трое выступили против.

Законопроект о мессенджерах был внесен на рассмотрение 24 мая.Авторами инициативы выступили зампред думского комитета по информационной политике Марина Мукабенова («Единая Россия»), депутаты Олег Николаев («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ). Среди прочего документом предусматривается возможность блокировки мессенджера по решению профильного ведомства, принятому на основании решения суда.

Документ запрещает оказывать услуги пользователям, личность которых не установлена. Точный порядок идентификации установит правительство, но предполагается, что это будет происходить по номеру телефона, который должен быть «привязан» к паспорту.

Действие законопроекта распространяется только на официально зарегистрированные в России мессенджеры. Пока в реестре нет ни телеграма, ни WhatsApp. За отказ регистрироваться Роскомнадзор может блокировать доступ к мессенджерам, как это было с китайским WeChat.