Большой симфонический оркестр им.Чайковского 25 июня выступит концертом в Ереване
14 июня 2017 - 18:56 AMT
PanARMENIAN.Net - На грандиозном концерте Большого симфонического оркестра им. Чайковского под руководством легендарного дирижера Владимира Федосеева прозвучат произведения выдающихся композиторов Арама Хачатуряна и Петра Чайковского.
Концерт состоится 25 июня в Ереване в концертном зале имени Арама Хачатуряна в рамках фестиваля «Ереванские перспективы» и при поддержке банка ВТБ 24. Солировать на концерте будет юная армянская скрипачка Диана Адамян.
«Большая радость и ответственность быть в Ереване. У нас большие связи с вашей культурой. Мы чувствуем очень близко вашу музыку – вашу народную музыку. Мы счастливы, что наши культурные связи возобновляются. Это прекрасно. Музыка должна только объединять. В мире сейчас происходит много негативного, и я очень надеюсь, что музыка победит», – сказал маэстро Федосеев на пресс-конференции 14 июня, передает «Новости-Армения».
Как отметил генеральный директор, председатель правления Банка ВТБ (Армения) Юрий Гусев, для организации особенно важно, что турне проходит в преддверии 85-летия маэстро Федосеева.
По его словам, банк следит за культурными событиями и намеревается и далее поддерживать мероприятия в сфере культуры и искусства.
«Я надеюсь, что это не первое сотрудничество с оркестром. И впереди нас ждет еще множество проектов», – отметил Гусев, пожелав оркестру успешного выступления.
Самое значимое
В ходе встречи присутствующим на турецком языке представили культурное и историческое наследие армян Змюрны, истории их вынужденной миграции и последующая судьба.
В 2017 году фестиваль пройдет под девизом «Перекресток культур и цивилизаций».
В большом концертном зале «Арам Хачатурян» 6 июня состоится церемония открытия бюста великого армянского композитора, народного артиста СССР Арама Хачатуряна.
Всемирно известный французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур 1 июня в Ереване объявил о создании фонда «Азнавур» и старте первого проекта – основании в столице Армении интерактивного музея.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Госдума приняла законопроект о запрете анонимности в мессенджерах Точный порядок идентификации установит правительство, но предполагается, что это будет происходить по номеру телефона, который должен быть «привязан» к паспорту.
Таджикистан хочет приобрести навыки Армении в переработке сельхоз продуктов Президент Таджикистана Эмомали Рахмона на встрече с президентом Армении Сержем Саргсяном назвал перспективные для двустороннего сотрудничества сферы.
Ученые изобрели помогающее загорать без солнца вещество Объектом их исследования стал ген MC1R, который отвечает за выработку меланина в коже
Конституционный суд Армении рассмотрит заявление родственников убитой семьи Аветисян Конституционный суд Армении принял к производству иск правопреемников убитой российским военным Валерием Пермяковым в 2015 году в Гюмри семьи Аветисян.