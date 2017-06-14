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Большой симфонический оркестр им.Чайковского 25 июня выступит концертом в Ереване

Большой симфонический оркестр им.Чайковского 25 июня выступит концертом в Ереване
14 июня 2017 - 18:56 AMT

PanARMENIAN.Net - На грандиозном концерте Большого симфонического оркестра им. Чайковского под руководством легендарного дирижера Владимира Федосеева прозвучат произведения выдающихся композиторов Арама Хачатуряна и Петра Чайковского.

Концерт состоится 25 июня в Ереване в концертном зале имени Арама Хачатуряна в рамках фестиваля «Ереванские перспективы» и при поддержке банка ВТБ 24. Солировать на концерте будет юная армянская скрипачка Диана Адамян.

«Большая радость и ответственность быть в Ереване. У нас большие связи с вашей культурой. Мы чувствуем очень близко вашу музыку – вашу народную музыку. Мы счастливы, что наши культурные связи возобновляются. Это прекрасно. Музыка должна только объединять. В мире сейчас происходит много негативного, и я очень надеюсь, что музыка победит», – сказал маэстро Федосеев на пресс-конференции 14 июня, передает «Новости-Армения».

Как отметил генеральный директор, председатель правления Банка ВТБ (Армения) Юрий Гусев, для организации особенно важно, что турне проходит в преддверии 85-летия маэстро Федосеева.

По его словам, банк следит за культурными событиями и намеревается и далее поддерживать мероприятия в сфере культуры и искусства.

«Я надеюсь, что это не первое сотрудничество с оркестром. И впереди нас ждет еще множество проектов», – отметил Гусев, пожелав оркестру успешного выступления.

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