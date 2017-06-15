Сенат США расширил санкции против России
15 июня 2017 - 10:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Сенат США подавляющим большинством голосов одобрил поправку по расширению антироссийских санкций.
Новые меры представлены в виде поправки к законопроекту о применении санкций в отношении Ирана. При этом в документе есть положение, не позволяющее президенту Дональду Трампу ослабить или отменить принятые меры без одобрения конгресса.
Предложенные санкции предполагают сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Кроме того, в течение 180 дней после введения поправок глава Минфина США должен представить в конгресс доклад о возможных последствиях распространения санкций на суверенный долг России.
Теперь законопроект перейдет на рассмотрение палаты представителей конгресса, откуда в случае утверждения отправится на подпись главе Белого дома.
Ранее в Москве заявили, что планы американских сенаторов грозят обернуться новым «санкционным пике». Причем, как подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, «это не наш выбор».
По мнению главы международного комитета Совета Федерации Константина Косачева, позиция сената США по санкциям не адекватна ни ситуации в мире, ни в двусторонних отношениях.
«Налицо порочный круг, когда предыдущий шаг, не давший ранее «искомого» результата, диктует необходимость следующего, более жёсткого, но от этого не более эффективного», —отметил он, передает РИА Новости.
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что «нужно дождаться окончательного решения конгресса, посмотреть реакцию президента США Дональда Трампа».
«Но если закон будет принят, в любом случае, без ответа мы это не оставим», — подчеркнул Джабаров.
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