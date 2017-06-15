Глава ЦИК РФ: Навальный не сможет баллотироваться в президенты
15 июня 2017 - 10:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что оппозиционер Алексей Навальный не сможет баллотироваться на предстоящие выборы президента России в качестве кандидата из-за судимости, передает телеканал «Дождь».
«У него нет шансов быть зарегистрированным на выборах из-за его судимости», — сказала она.
Ранее заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев заявил, что оппозиционер Алексей Навальный в настоящее время не может участвовать в выборах в качестве кандидата до обжалования приговора по делу «Кировлеса».
Самое значимое
Двое турок задержаны в США в связи с участием в избиении участников мирной акции протеста в посольства Турции в Вашингтоне в мае месяце.
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Partner news
Последние новости
В Карабахе начали реставрировать одну из церквей монастыря Дадиванк В Карабахе началась реставрация одной из церквей (с малым куполом) монастырского комплекса Дадиванк.
Захарова: У Азербайджана, и у Армении есть свои взгляды на карабахское урегулирование У Азербайджана, и у Армении есть свои взгляды на урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Об этом 15 июня на брифинге заявила представитель МИД России Мария Захарова.
Ученые: Употребление жареной картошки увеличивает риск преждевременной смерти Ученые из США выяснили, что люди, которые употребляют чипсы или любые другие продукты из жареного картофеля два или более раз каждую неделю, в два раза чаще умирают преждевременно
Армения на 4 месте среди стран СНГ по поездкам в Россию Об этом свидетельствуют статистика агентства ТурСтат по въездному туризму в Россию с 1 января по 31 марта 2017 года.