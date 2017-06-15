Глава ЦИК РФ: Навальный не сможет баллотироваться в президенты

PanARMENIAN.Net - Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что оппозиционер Алексей Навальный не сможет баллотироваться на предстоящие выборы президента России в качестве кандидата из-за судимости, передает телеканал «Дождь».

«У него нет шансов быть зарегистрированным на выборах из-за его судимости», — сказала она.

Ранее заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев заявил, что оппозиционер Алексей Навальный в настоящее время не может участвовать в выборах в качестве кандидата до обжалования приговора по делу «Кировлеса».