Актер Алексей Баталов умер на 89 году жизни

PanARMENIAN.Net - Народный артист СССР Алексей Баталов скончался на 89 году жизни. Об этом 15 июня сообщает kp.ru со ссылкой на друга актера.

Как рассказал близкий друг актера Владимир Иванов, Баталов умер тихо во сне. Вечером 14 июня к артисту приходил священник, который причастил его.

Актер умер в одной из столичных больниц, где находился почти пять месяцев после того, как сломал шейку бедра. В феврале Баталов перенес операцию.

Баталов снялся в таких фильмах, как «Летят журавли», «Москва слезам не верит», «Девять дней одного года», «Чисто английское убийство», «Звезда пленительного счастья», «Живой труп» и «Дама с собачкой». Он также выступил режиссером картин «Шинель», «Три толстяка» и «Игрок».