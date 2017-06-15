Число погибших при пожаре в многоэтажном доме в Лондоне возросло до 12 человек

PanARMENIAN.Net - Число погибших при пожаре в 27-этажном доме на западе Лондона возросло до 12 человек. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой лондонскую полицию.

Отмечается, что число жертв пожара может увеличиться, так как десятки человек, которые жили в здании, по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Согласно информации Национальной службы здравоохранения Англии, в больницах находятся 34 человека, пострадавших при пожаре, 18 из них — в критическом состоянии.

На компенсации и помощи пострадавшим за сутки собрали более миллиона фунтов стерлингов, сообщаеттелеканал «Дождь».

В ночь на 14 июня на западе Лондона пожар охватил 27-этажный жилой дом.Возгорание началось на втором этаже и распространилось до крыши. Некоторые из оказавшихся в огненной ловушке людей начали вить веревки из простыней, чтобы самостоятельно выбраться из квартир.