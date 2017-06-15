Facebook сделал доступным всем пользователям гифки в комментариях

PanARMENIAN.Net - Социальная сеть Facebook сделала кнопку для вставки GIF в комментарии в честь 30-летия формата. Впервые анимированные картинки представили CompuServe в 1987. Новую опцию тестировали на протяжении трех месяцев.

Кнопка позволяет вставлять анимацию с таких сервисов, как Giphy and Tenor. При нажатии на кнопку пользователю предлагаются наиболее популярные анимированные картинки, сообщает Therunet.com.

Facebook ввел поддержку GIF 2 года назад. До сегодняшнего дня пользователи должны были вставлять ссылку на гифку, которая находится на стороннем сервере. Особенно полезной кнопка будет в мобильной версии социальной сети. За прошлый год пользователи отправили 13 млрд GIF в Messenger, в новогоднюю ночь 2017 было отослано 400 млн, сообщается в блоге компании.

Facebook мог ввести опцию много лет назад, для этого все было готово. В корпорации боялись, что новый формат испортит внешний вид новостной ленты. Отсутствие GIF дало преимущество таким сервисам, как Imgur.