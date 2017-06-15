Facebook сделал доступным всем пользователям гифки в комментариях
15 июня 2017 - 13:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Социальная сеть Facebook сделала кнопку для вставки GIF в комментарии в честь 30-летия формата. Впервые анимированные картинки представили CompuServe в 1987. Новую опцию тестировали на протяжении трех месяцев.
Кнопка позволяет вставлять анимацию с таких сервисов, как Giphy and Tenor. При нажатии на кнопку пользователю предлагаются наиболее популярные анимированные картинки, сообщает Therunet.com.
Facebook ввел поддержку GIF 2 года назад. До сегодняшнего дня пользователи должны были вставлять ссылку на гифку, которая находится на стороннем сервере. Особенно полезной кнопка будет в мобильной версии социальной сети. За прошлый год пользователи отправили 13 млрд GIF в Messenger, в новогоднюю ночь 2017 было отослано 400 млн, сообщается в блоге компании.
Facebook мог ввести опцию много лет назад, для этого все было готово. В корпорации боялись, что новый формат испортит внешний вид новостной ленты. Отсутствие GIF дало преимущество таким сервисам, как Imgur.
Самое значимое
Сама функция является просто расширенным окном уведомлений Messenger, который находится на страничке в верхнем правом углу
В Instagram Stories добавили более тонкий и зрелый, но подверженный ошибкам подражатель дополняющих реальность фильтров селфи от Snapchat.
С помощью дополнения PowerPoint Translator презентации могут переводиться в автоматически с одного языка на другой и обратно
Как рассказали представители Facebook журналистам, дополнительные возможности будут реализованы в ближайшие месяцы, также ведется работа над версией для iOS
Partner news
Последние новости
В Карабахе начали реставрировать одну из церквей монастыря Дадиванк В Карабахе началась реставрация одной из церквей (с малым куполом) монастырского комплекса Дадиванк.
Захарова: У Азербайджана, и у Армении есть свои взгляды на карабахское урегулирование У Азербайджана, и у Армении есть свои взгляды на урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Об этом 15 июня на брифинге заявила представитель МИД России Мария Захарова.
«Где нет справедливости – там нет государства»: Турецкая оппозиция провела марш протеста Основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) Турции начала 15 июня марш протеста против приговора депутату от НРП Энису Бербероглу из Анкары в Стамбул.
Промышленное производство в Азербайджане сократилось на 6% Согласно данным Государственного комитета статистики, объем производства продукции в ненефтяном секторе вырос на 3.9%, нефтяном секторе сократился на 7.1%.