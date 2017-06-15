Свитальский: Парламентские выборы в Армении не были совершенными

PanARMENIAN.Net - Прошедшие в апреле 2017 года в Армении парламентские выборы не были совершенными. Об этом заявил руководитель миссии ЕС в Армении посол Петр Свитальский.

«Никто из собравшихся здесь не может утверждать, что последние выборы были совершенными, не может со всей серьёзностью заявить, что Армения достигла уровня, который необходим, что достигла совершенства демократических стандартов», - сказал Свитальский на форуме по теме «Избирательные развития в Армении: уроки и дальнейшие шаги», передает Aysor.am.

В работах форума принимал участие также глава ЦИК Армении Тигран Мукучян.

По словам Свитальского, Армения лишь на половине пути.

«Я знаю, какие внутренние и внешние факторы сформировали этот путь. Можем также оценить удовлетворительное этот путь по сравнению с другими странами. Это пусть оценят историки», - отметил он.

Посол также выразил надежду, что к следующим выборам в Армении многое изменится.

2 апреля в Армении прошли выборы в Национальное Собрание шестого созыва. В них принимали участие пять партий и четыре партийных блока. Это первые в республике общегосударственные выборы после принятия конституционных реформ 2015 года, предусматривающих переход к парламентской форме правления по истечении срока полномочий действующего главы государства в 2018 году.