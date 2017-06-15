Армения на 4 месте среди стран СНГ по поездкам в Россию
15 июня 2017 - 13:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Из Армении в Россию в первом квартале 2017 года была совершена 131 тысяча туристских поездок, что на 2% больше, чем в 2016 году. Об этом свидетельствуют статистика агентства ТурСтат по въездному туризму в Россию с 1 января по 31 марта 2017 года.
Число въездных туристских поездок иностранных граждан в Россию за первые три месяца 2017 года снизилось на 2.5% до 4.4 млн. с 4.5 млн. за первые три месяца 2016 года. В прошлом году число въездных туристских поездок иностранцев в Россию составило почти 25 миллионов.
Топ-10 стран въездного туризма в Россию в 2017 году по числу въездных туристских поездок в Россию по итогам I квартала 2017 года составили Украина (1.578 тысяч поездок), Казахстан (657 тыс), Финляндия (234 тыс), Польша (189 тыс), Китай (183 тыс), Азербайджан (181 тыс, Армения (131 тыс), Молдавия (107 тыс), Узбекистан (99 тыс) и Абхазия (92 тыс).
Лидерами роста въездного туризма в Россию в 2017 году по итогам первых трех месяцев стали Китай (183 тысячи поездок, +32% по сравнению с I кварталом 2016 г.), Южная Корея (23 тыс, +28%) и Япония (13 тыс, +8%). Вьетнам и Таиланд также показали высокий рост числа туристских поездок в Россию в I квартале 2017 года.
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