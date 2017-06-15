На Украине с 15 июня запретили георгиевскую ленту
15 июня 2017 - 13:31 AMT
PanARMENIAN.Net - На Украине 15 июня вступил в силу закон о запрете на ношение и пропаганду георгиевской ленты.
14 июня документ был опубликован в официальном издании Верховной Рады «Голос Украины».
За ношение, показ и использование георгиевской ленты грозит штарф от 850 до 2550 грн.
Кроме того, возможен административный арест до 15 суток. Георгиевскую ленту или предметы с ее изображением в любом случае будут изъяты.
При этом георгиевскую ленту или предметы с ее изображением в любом случае изымут.
Отмечается, что не будет наказываться использование георгиевской ленты или ее изображение: на документах государственных органов и органов местного самоуправления, принятых или изданных до 1991 года;
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