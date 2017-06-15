На Украине с 15 июня запретили георгиевскую ленту

PanARMENIAN.Net - На Украине 15 июня вступил в силу закон о запрете на ношение и пропаганду георгиевской ленты.

14 июня документ был опубликован в официальном издании Верховной Рады «Голос Украины».

За ношение, показ и использование георгиевской ленты грозит штарф от 850 до 2550 грн.

Кроме того, возможен административный арест до 15 суток. Георгиевскую ленту или предметы с ее изображением в любом случае будут изъяты.

При этом георгиевскую ленту или предметы с ее изображением в любом случае изымут.

Отмечается, что не будет наказываться использование георгиевской ленты или ее изображение: на документах государственных органов и органов местного самоуправления, принятых или изданных до 1991 года;