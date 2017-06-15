// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

На Украине с 15 июня запретили георгиевскую ленту

На Украине с 15 июня запретили георгиевскую ленту
15 июня 2017 - 13:31 AMT

PanARMENIAN.Net - На Украине 15 июня вступил в силу закон о запрете на ношение и пропаганду георгиевской ленты.

14 июня документ был опубликован в официальном издании Верховной Рады «Голос Украины».

За ношение, показ и использование георгиевской ленты грозит штарф от 850 до 2550 грн.

Кроме того, возможен административный арест до 15 суток. Георгиевскую ленту или предметы с ее изображением в любом случае будут изъяты.

При этом георгиевскую ленту или предметы с ее изображением в любом случае изымут.

Отмечается, что не будет наказываться использование георгиевской ленты или ее изображение: на документах государственных органов и органов местного самоуправления, принятых или изданных до 1991 года;

Ссылки по теме:
Strana.ua: В Украине с сегодняшнего дня запрещена георгиевская лента
 Самое значимое
В США задержаны 2 турок в связи с нападением на демонстрантов у турецкого посольстваВ США задержаны 2 турок в связи с нападением на демонстрантов у турецкого посольства
Двое турок задержаны в США в связи с участием в избиении участников мирной акции протеста в посольства Турции в Вашингтоне в мае месяце.
Погибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в КарабахеПогибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в Карабахе
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Ученые выявили новые полезные свойства шоколадаУченые выявили новые полезные свойства шоколада
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Ученые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком грудиУченые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком груди
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Partner news
 Статьи
Дети-убийцы, нефть и геноцид

Что происходит в стране «Героя Авроры»

 Самое читаемое в разделе
Исследование: Волкам и собакам присуще чувство справедливости
ООН: Переговоры по воссоединению Кипра возобновятся 28 июня в Женеве
Иран выступил за единство территории Ирака
На «ЭКСПО-2017» в Астане ожидается более 5 млн посетителей
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
В Карабахе начали реставрировать одну из церквей монастыря Дадиванк В Карабахе началась реставрация одной из церквей (с малым куполом) монастырского комплекса Дадиванк.
Захарова: У Азербайджана, и у Армении есть свои взгляды на карабахское урегулирование У Азербайджана, и у Армении есть свои взгляды на урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Об этом 15 июня на брифинге заявила представитель МИД России Мария Захарова.
Ученые: Употребление жареной картошки увеличивает риск преждевременной смерти Ученые из США выяснили, что люди, которые употребляют чипсы или любые другие продукты из жареного картофеля два или более раз каждую неделю, в два раза чаще умирают преждевременно
Армения на 4 месте среди стран СНГ по поездкам в Россию Об этом свидетельствуют статистика агентства ТурСтат по въездному туризму в Россию с 1 января по 31 марта 2017 года.