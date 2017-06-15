Промышленное производство в Азербайджане сократилось на 6%

PanARMENIAN.Net - За январь-май 2017 года в промышленном секторе Азербайджана произведено продукции на 15.7 млрд. манатов(9.2 млрд долларов),что на 5.5% меньше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий период 2016 года, сообщает АПА-Экономикс.

Согласно данным Государственного комитета статистики, объем производства продукции в ненефтяном секторе вырос на 3.9%, нефтяном секторе сократился на 7.1%.

Согласно статданным, 70.2% промышленной продукции произведено в сфере горнорудной промышленности, 24.4% - перерабатывающем секторе, 4.7% - секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0.7% - водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Производство нефти в горнорудной промышленности сократилось на 9.2%, добыча товарного газа осталась на уровне аналогичного показателя за соответствующий период 2016 года.