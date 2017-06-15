Захарова: У Азербайджана, и у Армении есть свои взгляды на карабахское урегулирование
15 июня 2017 - 15:07 AMT
PanARMENIAN.Net - У Азербайджана, и у Армении есть свои взгляды на урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Об этом 15 июня на брифинге заявила представитель МИД России Мария Захарова.
«Существует установленный формат урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Это действительно старая проблема, которая предполагает поиск компромисса. Поиск компромисса - это сближение позиций сторон вне зависимости от того, насколько порой диаметрально противоположными они могут быть. Нынешняя ситуация требует продвижения вперед, поэтому в последнее время контакты в различных форматах интенсифицировались. Контакты проводятся в различных форматах. Россия как участник этого формата со своей стороны делает все возможное, чтобы компромисс был найден. Конечно, хотелось бы, чтобы компромисс был найден как можно раньше, но только не в ущерб будущему народов двух стран и, конечно, людям, непосредственно живущим в Нагорном Карабахе», - заявила представитель МИД РФ, отвечая на вопрос армянского журналиста.
Захарова также заявила, что Москва не исключает обсуждения нагорно-карабахского конфликта во время встречи министров иностранных дел России и Франции 20 июня.
«Мы не исключаем, что этот вопрос будет поднят во время обсуждения международных проблем. Это естественно. Мы находимся в диалоге с французскими коллегами, в том числе и по вопросу Нагорного Карабаха», - отметила спикер МИД России.
Ранее сообщалось, что министры иностранных дел России и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан встретятся в Москве 20 июня.
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